2020/12/29 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل وزير الطاقة الايراني••••••••

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة الإيراني السيد رضا اردکانیان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين.

ونقل رئيس الوفد الإيراني تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية السيد حسن روحاني، إلى رئيس مجلس الوزراء وتمنياته بالمضي قدما نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن دعم خطواته الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون.

كما نقل السيد اردكاني تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء٢٩-كانون الاول-٢٠٢٠

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان رسمياً عن انتهاء ازمة تجهيز الغاز بتعهد ايراني للكاظمي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان رسمياً عن انتهاء ازمة تجهيز الغاز بتعهد ايراني للكاظمي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).