زيدان يتحدث عن المغادرين في كانون الثاني وأزمة عقد راموس

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تواجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النادي الملكي المنتظرة غداً ضد إلتشي ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر الدوري الإسباني.

وعاد فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى التدريبات بعد فترة إجازات نهاية العام لمدة 3 أيام عقب الفوز المهم على غرناطة منتصف الأسبوع الماضي.

وتحدث زيدان عن الكثير من الأشياء التي تخص موسم ريال مدريد وفترة الانتقالات الشتوية شهركانون الثاني القادم وموضوع تجديد عقد قائد الفريق سيرجيو راموس.

وقال زيدان ،" نحن نعيش الآن حالة جيدة للغاية الفريق منتعش بعد 3 أيام راحة الأخيرة علينا تقديم كل ما لدينا مرة أخرى في المباراة الأخيرة هذا العام".

وتابع حديثه قائلاً،" هل سيرحل مارسيلو وإيسكو في يناير!؟ الأمر خارج عن إرادتي ولكني أعتمد على كل اللاعبين هم مهمين للغاية بالنسبة لي حتى لو أرادوا الخروج".

وعن تجديد عقد راموس،" بكل تأكيد الأمر مطروح وهناك وجهات نظر بالنسبة لي أنا أريد كل اللاعبين لأنهم الأفضل من وجهة نظري".

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