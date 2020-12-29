القبض على 9 مطلوبين بعمليات جديدة لـ ’’الوعد الصادق’’ في البصرة

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، 29 كانون الأول، 2020، القبض على 9 مطلوبين بعمليات جديدة لـ ’’الوعد الصادق’’ في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "باشرت والقطعات الملحقة بها، بتنفيذ عمليات الوعد الصادق المرحلة الخامسة الصفحة الثانية من خلال مديرية شرطة البصرة وقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ولواء المشاة الآلي الثالث ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة والوكالات الأمنية والأستخبارية لمداهمة وتفتيش مناطق (مركز المدينة ) لإلقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والأستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".

واضاف البيان أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على (9) مطلوبين وفق مواد قانوينة مختلفة، وضبطت علبتي عتاد وانبولة تعاطي، وقد اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات اللازمة وتحفظت على المواد المضبوطة".

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