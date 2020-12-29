إطلاق الوجبة العاشرة من منحة المليون ونصف للعائدين إلى مناطقهم المحررة

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، إطلاق الوجبة العاشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للنازحين العائدين إلى مناطقهم المحررة.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد المتابعة الحثيثة من وزيرة الهجرة والمهجرين، لملف المنح المخصصة للعائدين الى مناطقهم المحررة، وبعد استكمال توفير التخصيصات المالية، نود إبلاغكم بإطلاق …

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