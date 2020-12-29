الموارد المائية تعلن تسديد مستحقات الأجراء والعقود لـ4 سنوات

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن العقود والأجراء اليوميين، مشيرة الى تسديد المستحقات المالية للسنوات من 2017 ولغاية 2020.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد استكمال المرحلة الأولى من تسديد الرواتب المتأخرة للممنوحين إجازة بدون أجر وحرصاً منها على تنفيذ وعودها لمنتسبيها من العقود والأجراء المستمرين …

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