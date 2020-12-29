صالح يؤكد للمبعوثة الأممية ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وتجنيب العراق الصراعات

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، فيما أكد ضرورة توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة، وتجنيب البلد صراعات المنطقة.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحث اللقاء مجمل التطورات السياسية والأمنية في البلد إلى جانب التطورات في …

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