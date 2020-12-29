مجدداً.. استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في العراق

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من الاستنفار الأمني الذي تشهده البلاد، حماية للبعثات الدبلوماسية والمراكز الحساسة في البلاد، لا سيما بعد هجوم الكاتيوشا في المنطقة الخضراء في بغداد، يتواصل استهداف قوات التحالف الدولي في العراق، فقد أعلنت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، عن استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في الديوانية جنوب البلاد.

جاء ذلك بعد عدة أيام من استهداف للتحالف، فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي يوم الجمعة الماضي، عن إصابة شخص في تفجير استهدف رتلاً للتحالف الدولي في الديوانية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخلية قولها في بيان إن عبوة ناسفة انفجرت في مركبة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي.

حوادث عدة

وأضافت أن الحادث تسبب في إصابة السائق وبأضرار في المركبة، التي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية على الطريق السريع الدولي، ضمن محافظة الديوانية.

يشار إلى أن حوادث عدة شبيهة استهدفت سابقاً قوات التحالف في البلاد.

وفي حين يرى عدد من المراقبين أن الميليشيات الإيرانية ضالعة في تلك العمليات، يفصل البعض الآخر بين هجمات الصواريخ التي تستهدف البعثات أو القواعد العسكرية الأميركية، وبين تلك التي تستهدف قوات التحالف.

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