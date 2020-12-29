طهران وبغداد تفعلان لجنة التعاون المشتركة بعد توقف 6 اعوام

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة الإيراني "رضا اردكانيان"، الذي بدا زيارة على راس وفد رفيع للعراق اليوم الثلاثاء ان اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري ...

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