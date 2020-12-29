2020/12/29 | 17:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، أن صادرات السلع للعراق سجلت 5.9 مليار دولار في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية فت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوالي 6 مليارات دولار صادرات السلع الإيرانية إلى العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوالي 6 مليارات دولار صادرات السلع الإيرانية إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).