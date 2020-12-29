انطلاق مسيرات احياء ذكرى استشهاد قادة النصر بكربلاء المقدسة

2020/12/29 | 17:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت مسيرة في مدينة كربلاء المقدسة وسط العراق إحياءً لذكرى جريمة اغتيال قادة النصر الشهيدان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما على يد قوات الإره...

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