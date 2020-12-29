نيويورك تايمز : ترامب يضغط على نائبة مايك بنس لسرقة الانتخابات

2020/12/29 | 17:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية ، الثلاثاء، أن الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يضغط على نائبه مايك لسرقة نتيجة الانتخابات.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” ترامب ارسل اشارات قوية بأنه يتوقع أن يعيد انتخاب نائب الرئيس مايك بنس له عندما يجتمع الكونجرس في كانون الثاني المقبل لفرز أصوات الهيئة الانتخابية ، حيث سيرأس نائب الرئيس تلك الجلسة المشتركة “.

واضاف أن ” ترامب وبعض حلفائه الجمهوريين في الكونغرس يعولون بشدة على بنس لتغيير نتيجة انتخابات 3 تشرين الثاني التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن، لكن الخبيرين القانونيين نيل كاتيال وجون مونسكي بان سلطة نائب الرئيس الامريكي محدودة جدا في هذا الاطار ولن ينجح في ايا من مساعيه “.

وقال الخبيران ” “لا شيء في نص الدستور أو قانون العد الانتخابي يمنح نائب الرئيس أي سلطات جوهرية ، لأن الهدف الأساسي من الانتخابات هو السماح للشعب بتحديد من سيحكمهم، فكلمة نحن في الدستور تعني الشعب وليس نائب الرئيس من يتحكم في مصيرهم “.

واوضحا أن ” المادة الثانية من الدستور الامريكي والتعديل الثاني عشر على حد سواء ينصان على أن أصوات الهيئة الانتخابية سيتم فتحها من قبل رئيس مجلس الشيوخ ، و نائب الرئيس ، وقيد الكونغرس عمدًا سلطة الرئيس بقانون الفرز الانتخابي في عام 1887 لمنع حدوث فوضى أخرى مثل تلك التي أعقبت انتخابات عام 1876 “.

واشارا الى أن ” جميع الطعون القانونية التي قدمها ترامب بالتزوير في الانتخابات قد فشلت وتم التصديق على النتائج من قبل الولايات ، وأدلى الناخبون بأصواتهم على النحو الواجب ، لذلك لا يوجد ما يمكن لترامب أو بنس فعله لوقف خسارة إعادة انتخابهما بموجب القواعد المنصوص عليها في الدستور و قانون الفرز الانتخابي”.



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