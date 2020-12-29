2020/12/29 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كارل_ماركس القانون العام للتراكم الرأسمالي5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسماليآ) إنكلترا، 1846 – 1866ما من حقبة في تاريخ المجتمع الحديث مناسبة لدراسة التراكم الرأسمالي، كالعشرين عامة الأخيرة.



فكأن هذه الحقبة قد عثرت على کی-;-س نقود فورتوناتوس.



ولكن إنكلترا، مرة ثانية، هي التي تقدم النموذج الكلاسيكي، من بين سائر البلدان، إذ إنها تحتل المقام الأول في السوق العالمية.



وق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأس المال: الفصل الثالث والعشرون (87) 5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسمالي - كارل ماركس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رأس المال: الفصل الثالث والعشرون (87) 5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسمالي - كارل ماركس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).