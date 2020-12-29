أهم المقولات اللينينية - لينين - حول المسألة القومية وحق الأمم في تقرير مصيرها - أحمد الشركت

2020/12/29 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الشركت تقديم لقد اعتمدنا في اقتباس هذه الفقرات اللينينية - لينين - التي تعالج مسألة القومية وحق الأمم في تقرير مصيرها ، على مختارات - لينين - في المجلدات التالية : المجلد الثاني - المجلد الخامس - المجلد السادس - المجلد العاشر 0 إليكم هذه الفقرات / المقتطفات اللينينية التي تعالج " مسألة القومية وحق الأمم في تقرير مصيرها " بعمق وشمول ماركسي ثوري من منظور القائد والمعلم البروليتارية العالمية ف ......





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