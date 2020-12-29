2020/12/29 | 17:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء: موازنة 2021 بداية تنفيذ الخطة الإصلاحية الشاملة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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