2020/12/29 | 17:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة الإيراني، رضا اردکانیان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين.ونقل رئيس الوفد الإيراني تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية، حسن روحاني، إلى رئيس مجلس الوزراء وتمنياته بالمضي قدما نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن دعم خطواته الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون.كما نقل ردكاني تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الطاقة الإيراني يتعهد باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل الى العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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