التربية تصادق على “تكييف” المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية

2020/12/29 | 17:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، المصادقة على “تكييف” المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “وزير التربية علي حميد الدليمي صادق على تكييف المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية ( التعليم العام ، مدارس ثانوية كلية بغداد والمتميزين ، والتعليم المسرع)”.

وأوضحت، أن ذلك “انسجاماً مع متطلبات المرحلة الحالية وانتشار فايروس كورونا” .



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