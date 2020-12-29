المالية النيابية: هذا هو موعد جلسة مناقشة الموازنة

2020/12/29 | 17:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، موعد عقد جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل.

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