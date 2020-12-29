ناظم: مجلس الوزراء صوّت على مضي وزارة النقل بالتعاقد على بناء باخرتين

2020/12/29 | 17:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرؤية من الداخل

أشعر وأنا أنتقل من القرية إلى المدينة أن شيئًا ما يلاحقني كظل، يمسك باقدامي ويشدني للعودة إلى الينابيع الأولى،

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