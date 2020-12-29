عملة تركيا ترتفع 1% بعد توقيع اتقاقية تجارية مع بريطانيا

2020/12/29 | 18:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت الليرة التركية بأكثر من 1 بالمائة أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد توقيع تركيا اتفاقية تجارية مع بريطانيا.

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