بعد ارسال موازنة 2021… الحكومة تعلق: ارقامها لاتخضع لسنة مالية واحدة واكملنا إجراءات “لقاح كورونا”

2020/12/29 | 18:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اكد المتحدث بأسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، بداية تنفيذ الخطة الاصلاحية الشاملة للاقتصاد.

وقال ناظم، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان “موازنة 2021 بداية تنفيذ الخطة الإصلاحية الشاملة”، مؤكداً ان “الأرقام الموجودة في الموازنة لا تخضع لسنة مالية واحدة فقط”.

وبين انه “لا يمكن لموازنة واحدة او عام واحد ان يصلح تداعيات الاعوام السابقة”، لافتاً الى ان “الورقة البيضاء هي بداية الإصلاح المنشود والحكومة تتعامل بحكمة وصبر مع الازمات الأمنية والاقتصادية”.

وبشأن لقاح كورونا، أشار ناظم الى أن “وزير الصحة أكد إكمال الإجراءات مع شركة فايزر لاستيراد لقاح كورونا”.

وبخصوص ما شهدته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، لفت الى أن “مجلس الوزراء صوّت على استمرار تنفيذ مشروع مجاري الحلة، كما صوت على المضي وزارة النقل بالتعاقد على بناء باخرتين”.

وبين أن “مجلس الوزراء صوت على دعم تنفيذ مشروع مصفى الجنوب من قبل شركة يابانية”.

وتابع ان “مجلس الوزراء صوّت على معالجة مشروع مصفاة الناصرية”، موضحاً ان “مشروع غاز الحلفاية سيدخل الخدمة في عام 2022”.

وأكد ناظم ان “مجلس الوزراء صوّت على دعم تنفيذ مشروع مصفى الجنوب”، منوهاً الى ان “المناقشات مع الوفود الإيرانية ركزت على جوانب الأمن والاقتصاد”.

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