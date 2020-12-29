مجلس الوزراء يصوت على عدة مشاريع للطاقة

2020/12/29 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، إكمال الاجراءات مع شركة "فايزر" لاستيراد لقاح كورونا، مؤكداً تصويت مجلس الوزراء على عدد من المشاريع بينها مشروع مجاري الحلة، ومضي وزارة النقل بالتعاقد على بناء باخرتين.

وذكر ناظم خلال مؤتمر صحفي، ان "الحكومة الحالية لا تتوخى التصعيدـ و أنها تعاملت مع التحديات الأمنية بصبر وحكمة"، مبينا ان "وزير الصحة أكد إكمال الإجراءات مع شركة فايزر لاستيراد لقاح كورونا".

واضاف ان "مجلس الوزراء صوّت على استمرار تنفيذ مشروع مجاري الحلة، كما صوت على المضي وزارة النقل بالتعاقد على بناء باخرتين".

وبشأن قانون الموازنة، قال ناظم ان "موازنة 2021 بداية تنفيذ الخطة الإصلاحية الشاملة"، مؤكداً ان "الأرقام الموجودة في الموازنة لا تخضع لسنة مالية واحدة فقط".

وبين انه "لايمكن لموازنة واحدة او عام واحد ان يصلح تداعيات الاعوام السابقة"، لافتاً الى ان "الورقة البيضاء هي بداية الإصلاح المنشود".

واضاف ان "الحكومة تتعامل بحكمة وصبر مع الازمات الأمنية والاقتصادية"، موضحاً ان "مجلس الوزراء صوت على دعم تنفيذ مشروع مصفى الجنوب من قبل شركة يابانية".

وتابع ان "مجلس الوزراء صوّت على معالجة مشروع مصفاة الناصرية"، موضحاً ان "مشروع غاز الحلفاية سيدخل الخدمة في عام 2022".

وأكد ناظم ان "مجلس الوزراء صوّت على دعم تنفيذ مشروع مصفى الجنوب"، منوهاً الى ان "المناقشات مع الوفود الإيرانية ركزت على جوانب الأمن والاقتصاد".

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