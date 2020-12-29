2020/12/29 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تعهدت الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء باستئناف ضخ إمدادات الغاز التي تستخدم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مكتبه، وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين.

وأفاد البيان بأن "رئيس الوفد الإيراني نقل تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية السيد حسن روحاني، إلى رئيس مجلس الوزراء وتمنياته بالمضي قدما نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن دعم خطواته الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون".

كما نقل اردكاني "تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية".

وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان يتعهد للكاظمي باستئناف ضخ الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تتعهد للعراق باعادة ضخ الغاز) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تتعهد للعراق باعادة ضخ الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).