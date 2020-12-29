توجيه ’عاجل’ وفتح تحقيق.. عمليات بغداد ترفع نقطة تفتيش شمالي العاصمة (صور)

2020/12/29 | 18:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوعزت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، برفع نقطة تفتيش شمالي العاصمة، بهدف تسهيل حركة عجلات حمل المواد الداخلة إلى بغداد.

وذكرت العمليات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الاول 2020)، ان "قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس خلف المحمداوي استجاب وعلى وجه السرعة وللمصلحة العامة لمناشدة تقدم بها لفيف من سائقي عجلات الحمل على صفحات التواصل الاجتماعي، وأمر برفع نقطة تفتيش موقعها قبل بوابة بغداد/ منطقة الحسينية شمال بغداد".

واضاف البيان ان "قائد العمليات وجه بتشكيل لجنة تحقيقية حول ما ورد من معلومات بالمناشدة، بهدف تسهيل حركة عجلات حمل المواد الداخلة إلى العاصمة بغداد".

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