2020/12/29 | 18:26 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملخص ما تحدث به الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء

# الحكومة تعاملت مع التحديات الامنية بصبر وحكمة

# الحكومة الحالية لا تتوخى التصعيد

# وزير الصحة اكد اكمال الاجراءات مع شركة فايزر من اجل استيراد لقاح كورونا

# مجلس الوزراء صوت على استمرار تنفيذ مشروع مجاري الحلة

# مجلس الوزراء صوت على مضي وزارة بالتعاقد على بناء باخرتين

# موازنة الفين وواحد وعشرين بدأ تنفيذ الخطة الاصلاحية الكاملة

# مجلس الوزراء صوت على معالجة مشروع مصفاة الناصرية

# الورقة البيضاء بداية الاصلاح المنشود

# مشروع غاز الحلفاية سيدخل الخدمة في عام الفين واثنين وعشرين

# المناقشة مع الوفد الايراني ركزت على جوانب الامن الاقتصادي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة لا تتوخى التصعيد..



وتعاملت مع التحديات الأمنية بصبر وحكمة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة لا تتوخى التصعيد.. وتعاملت مع التحديات الأمنية بصبر وحكمة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة لا تتوخى التصعيد.. وتعاملت مع التحديات الأمنية بصبر وحكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).