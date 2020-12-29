اليورو يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ أبريل 2018

2020/12/29 | 18:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} سجل اليورو اليوم الثلاثاء أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ شهر أبريل 2018، مرتفعا إلى 1.2274 دولار.

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