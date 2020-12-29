2020/12/29 | 18:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان حسم ملف المحاكم المختصة وقضايا التظاهرات في محافظة ذي قار.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحفي، ان “الاعرجي التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان“، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث حسم ملف المحاكم المختصة وقضايا التظاهرات في محافظة ذي قار، وتفعيل دور القانون وسيادته، الى جانب تحقيق مبدأ العدالة”.

وأكد الأعرجي أن “مستشارية الأمن القومي تعمل مع مؤسسات الدولة القضائية على تعزيز دور القضاء وهيبته، من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع تلك المؤسسات، لإنجاح دور القضاء في تغليب سلطة القانون والحفاظ على هيبة الدولة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي وزيدان يبحثان حسم ملف المحاكم المختصة وقضايا التظاهرات في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي وزيدان يبحثان حسم ملف المحاكم المختصة وقضايا التظاهرات في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).