زاخو يذيق الزوراء مرارة الخسارة الاولى

2020/12/29 | 18:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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الحق فريق زاخو، الخسارة الاولى بفريق الزوراء بعدما تغلب عليه 1-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي، اليوم الثلاثاء.

واقيمت المواجهة في اطار مباريات الاسبوع الحادي عشر من المسابقة.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع اللاعب زياد احمد في الدقيقة 70.

الفوز ارتقى بزاخو الى النقطة 17 في المركز الخامس، فيما عبطت الخسارة بالزوراء الى المركز السابع برصيد 16 نقطة.

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