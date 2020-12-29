تصريح جديد من الحكومة العراقية بشأن موازنة 2021 والتصعيد الأمني

2020/12/29 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، إن موازنة 2021 بداية تنفيذ الخطة الإصلاحية الشاملة، فيما أعلن إكمال الاجراءات مع شركة "فايزر" لاستيراد لقاح كورونا.وذكر ناظم في مؤتمر صحفي، تابعه (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الحالية لا تتوخى التصعيد، وأنها تعاملت مع التحديات الأمنية بصبر وحكمة".وحول قانون الموازنة، قال ناظم ان "موازنة 2021 بداية تنفيذ الخطة الإصلاحية الشاملة"، مؤكداً ان "الأرقام الموجودة في الموازنة لا تخضع لسنة مالية واحدة فقط".وبين انه "لا يمكن لموازنة واحدة او عام واحد ان يصلح تداعيات الاعوام السابقة"، لافتاً الى ان "الورقة البيضاء هي بداية الإصلاح المنشود والحكومة تتعامل بحكمة وصبر مع الازمات الأمنية والاقتصادية".وبشأن لقاح كورونا، أشار ناظم الى أن "وزير الصحة أكد إكمال الإجراءات مع شركة فايزر لاستيراد لقاح كورونا".وبخصوص ما شهدته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، لفت الى أن "مجلس الوزراء صوّت على استمرار تنفيذ مشروع مجاري الحلة، كما صوت على المضي وزارة النقل بالتعاقد على بناء باخرتين".وبين أن "مجلس الوزراء صوت على دعم تنفيذ مشروع مصفى الجنوب من قبل شركة يابانية".وتابع ان "مجلس الوزراء صوّت على معالجة مشروع مصفاة الناصرية"، موضحاً ان "مشروع غاز الحلفاية سيدخل الخدمة في عام 2022".وأكد ناظم ان "مجلس الوزراء صوّت على دعم تنفيذ مشروع مصفى الجنوب"، منوهاً الى ان "المناقشات مع الوفود الإيرانية ركزت على جوانب الأمن والاقتصاد".

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