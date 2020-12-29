بعد الجوية.. زاخو يهزم الزوراء بدوري الكرة الممتاز

2020/12/29 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

حقق فريق زاحو بكرة القدم اليوم الثلاثاء ( 29 كانون الاول 2020) فوزا ثمينا على الزوراء وبالهدف الوحيد ، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة (11) بدوري الكرة الممتاز.

وسبق لزاخو إن حقق الفوز على الجوية في الثالث من كانون الاول الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" منذ بداية الشوط الاول تسيد الزوراء اللقاء وشكل ضغطا كبيرا على مرمى زاخو صاحبه فرص فعلية تكفل حارس زاخو محمد شاكر بالتصدي لها ، كانت اخطرها تسديدة احمد فاضل التي تصدى لها الحارس على دفعتين عند الدقيقة 36، وبالمقابل كانت هناك هجمة مرتدة سدد فيها الكرة لاعب زاخو احمد زيرو، وقبل ان تهز الشباك ارتطمت ببطن القائم الايمن وعادت الى ساحة اللعب في الدقيقة 39،لكن هز الشباك غاب عن الفريقين حتى نهاية الشوط الاول والتعادل السلبي".

وأضاف،" واستمرت أفضلية الزوراء الى الشوط الثاني، وعاد الحارس محمد شاكر لينقذ تسديدة حسين علي بإعجوبة في الدقيقة 52 ، وعلى عكس المجريات تمكن زياد احمد الخالي من الرقابة تسجيل هدف السبق لزاخو عند الدقيقة 70، وحاول الزوراء البحث عن التعديل، الا ان اللقاء انتهى لصالح زاخو 1- صفر.

وكانت الجولة (11)، قد شهدت الاحد والاثنين، فوز نفط الوسط على الكهرباء،وتعادل السماوة والحدود،والنجف والقوة الجوية، وخسارة الكرخ من النفط، واربيل من الشرطة،ونفط البصرة من الديوانية، وتعادل الصناعات والقاسم، ونفط ميسان والطلبة، فيما فاز الامانة على الميناء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة نفسها..

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