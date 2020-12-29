التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة بكورونا اليوم في الرصافة

2020/12/29 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 63 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 42 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 63 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

- 42 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع الصدر7 حالات

قطاع البلديات الاول 7 حالات

قطاع الرصافة 4 حالات

قطاع الشعب 7 حالات

قطاع البلديات الثاني 10 حالات

قطاع المدائن 7 حالات

21 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي :

مدينة الصدر 6 حالات

منطقة الكرادة 4 حالات

وحالتين في كل من الدورة والحسينية

وحالة واحدة في كل من الماطق التالية : حي اور والسيدية و السعدون و الطالبية و المعامل و الامين والنعيرية

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73001 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71041 ومتبقي قيد العلا ج 545 ".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

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