شاهد..مسيرة تشييع رمزية لقادة النصر وشهداء القائم في كربلاء

2020/12/29 | 18:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق اليوم الثلاثاء في مدينة كربلاء المقدسة تشييع رمزي لقادة النصر وشهداء جريمة القائم في الحشد الشعبي الذين ارتقوا باعتداء أمريكي غادر اثناء الواجب...

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