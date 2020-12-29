بالفيديو..حريق في مخيم للنازحين قرب مدينة أربيل

2020/12/29 | 18:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التهمت النيران مساء الاثنين عدداً من خيام النازحين في مخيم هرشم الواقع على مشارف مدينة أربيل عاصمة منطقة كردستان العراق....

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