طهران تسمي إحدى شوارعها باسم الشهيد المهندس

2020/12/29 | 18:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس مدينة طهران تسمية أحد شوارع العاصمة باسم الشهيد أبو مهدي المهندس.

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