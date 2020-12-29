إيران تتعهد باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل إلى العراق

2020/12/29 | 18:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد وزير الطاقة الإيراني، رضا اردکانیان، الثلاثاء، لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، دعم بلاده لخطوات الحكومة العراقية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، متعهدا باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل للعراق.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان اليوم، (29 كانون الاول 2020)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين".

وأضاف البيان، ان "رئيس الوفد الإيراني، نقل تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية حسن روحاني، إلى رئيس مجلس الوزراء وتمنياته بالمضي قدما نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن دعم خطواته الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون".

وتابع، "كما نقل اردكاني تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية".

ووصل وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، صباح اليوم، 29 كانون الأول 2020، إلى العراق على رأس وفد اقتصادي، حيث التقى محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، ووزير الكهرباء، ماجد مهدي حنتوش، كلا على حدة، لمناقشة التعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة.

ومن المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال في هذه الزيارة موضوع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين ومسألة ديون العراق لإيران.

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