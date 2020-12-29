الرئيس برهم صالح يبحث مع بلاسخارت تأمين البعثات الدبلوماسية

2020/12/29 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، السبل الازمة لتأمين المباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية من الاعتداءات المتكررة.

وذكر بيان ان الجانبين ناقشا أيضا ملف الانتخابات النيابية المقبلة وضرورة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لإجرائها بعيد عن سطوة السلاح والضغوط، وعن تطورات الأوضاع الإقليمية، اكد الجانبان على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام العراق بالنأي عن الصراعات، ورفضه ان يكون ميداناً للنزاعات.

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