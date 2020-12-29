حادث سير يودي بحياة ثلاثة من الحشد والدفاع المدني يخمد حريق وينتشل الجثث

2020/12/29 | 18:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة المثنى من السيطرة وأخماد حادث حريق وانشال ثلاثة جثث متفحمة على الطريق السريع الرابط بن محافظة المثنى والديوانية نتيجة حادث اصطدام عجلة نوع بيك اب عسكرية تابعة إلى الحشد الشعبي وعجلة صالون نوع بيجو ادى الى احتراق العجلتين على الفور .

حيث عملت فرق الدفاع المدني الى اخماد الحريق واخراج الجثث من الحطام ونقلها وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة .

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة قلة الانتباه والسرعة العالية .

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