مكتب الكاظمي: إيران ستضخ الغاز عاجلاً.. وروحاني يدعم ضرب الجماعات المسلحة

2020/12/29 | 18:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع الكاظمي بوزير الطاقة الإيرانيّ في بغداد

الترا عراق - فريق التحرير

أكّد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أنّ إيران تعهدت باستئناف ضخ الغاز إلى العراق لتشغيل محطات الطاقة.

واستقبل الكاظمي في مكتبه، 29 كانون الأول/ديسمبر، وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين، وفق بيان للمكتب.

وركزت المباحثات بين الجانبين، على الحانب الأمني والاقتصادي، فيما أكّد الوفد الإيراني "دعم الرئيس الإيراني حسن روحاني لخطوات الكاظمي في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون".

ونقل الوزير الإيراني، بحسب البيان، "تعهدات الحكومة الإيرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرًا لأسباب فنية".

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