ألماس فاضل: تطبيق توصيات المادة 140 لحل مشاكل الاراضي الزراعية في كركوك

2020/12/29 | 18:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نائب عن كتلة الاتحاد لوطني الكوردستاني بمجلس النواب، ان اللجنة الخاصة بحل المشاكل المتعلقة بأراضي زراعية في كركوك والمشكّلة من قبل المجلس، أنهت اعمالها، مبينة انها ستقدم تقريرها وتوصياتها الى مجلس النواب لمناقشته خلال الجلسات المقبلة.

وكان مجلس النواب قد شكل بتأريخ 2020/12/15 لجنة خاصة بمتابعة مطالب المزارعين بشأن العقود الزراعية والاشكالات الاخرى في مناطق سركران، بلكانة وداقوق في محافظة كركوك.

وقالت النائب ألماس فاضل عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة النيابية المشكلة انهت اعمالها المتعلقة بمشاكل حول اراض زراعية في مناطق سركران، بلكانة وداقوق في محافظة كركوك.

وأضافت: ان اللجنة ستستمر في اعمالها من خلال تقديم تقرير ووثائق الى مجلس النواب، لافتة الى ان اللجنة وبعد زيارتها الى محافظة كركوك تبين ان عدد من الاشخاص الذين تسلموا اراضي زراعية هم من محافظات واسط وميسان وليسوا من اهالي محافظة كركوك الاصليين، مؤكدة ان مجلس النواب سيناقش تلك الخروقات والتقرير المقدم من قبل اللجنة خلال الجلسات المقبلة للمجلس.

وبيّنت فاضل، ان من اهم الضرورات هي الغاء قرارات لمجلس قيادة حزب البعث المنحل في كركوك، مشيرة الى ان بعض الاطراف في مجلس النواب تماطل في تعطيل تلك القرارات، مؤكدة في الوقت ذاته، ان كتلة الاتحاد الوطني في المجلس وعن طريقها قدمت طلبا لالغاء قرارات البعث المحظور وكذلك تطبيق توصيات المادة 140 من الدستور الاتحادي لحل مشاكل الاراضي الزراعية في كركوك وبشكل جذري.

وكانت اللجنة النيابية الخاصة بمشاكل الاراضي والعقود الزراعية والاشكالات الاخرى، قد زارت محافظة كركوك أمس واجتمعت مع القيادات الامنية.

وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا الحيدري خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان المشاكل الموجودة في القرى التابعة لمحافظة كركوك وخاصة قرية بلكانه ستعالج قريبا وجميع الاطراف السياسية تسعى من اجل التهدئة واليوم نحن هناك لكي نبحث آليات معالجة مشاكل الاراضي الزراعية.

واوضح: نحن نواب الشعب نحن هنا اليوم في كركوك لكي نطلع على المشاكل عن كثب وكركوك هي مدينة التعايش بين جميع المكونات وستبقى كذلك دائماً.

PUKmedia خاص

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