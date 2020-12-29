اعلان نتائج الانتخابات الخاصة بجمعية القضاء العراقي

2020/12/29 | 18:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجريت انتخابات أعضاء مجلس ادارة جمعية القضاء العراقي في محاكم الاستئناف الاتحادية كافة اليوم الثلاثاء الموافق 29/ 12 /2020.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم، أن اللجنة المركزية في بغداد أجرت عملية العد والفرز لأصوات الناخبين المشاركين في انتخابات مجلس ادارة جمعية القضاء العراقي والتي أسفرت عن فوز القضاة كل من (غالب عامر الغريباوي، ذكرى جاسم داخل، ستار محمد غريب، محمد كشيمش كرار، فلاح كريم وناس، خلف احمد رجب، علي عبد الزهرة عباس ) أعضاء اصليين للدورة الجديدة وفاز القضاة كل من (عبد الستار راضي جابر، اسماء عباس علي، احمد قاسم محمد ) اعضاء احتياط.

واكد المركز الإعلامي بان الانتخابات شهدت تنافسا مهنيا بين المرشحين وتحت إشراف اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في محاكم رئاسات الاستئناف الاتحادية، لافتا إلى أن 24 مرشحا شارك في الانتخابات من عموم محاكم مجلس القضاء الاعلى.

PUKmedia اعلام مجلس القضاء الاعلى

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