2020/12/29 | 18:38 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن بدء تنفيذ المرحلة الخامسة من عمليات الوعد الصادق في البصرة، فيما أشارت الى القاء القبض 9 مطلوبين.
وذكر بيان للخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عمليات الوعد الصادق المرحلة الخامسة الصفحة الثانية من خلال مديرية شرطة البصرة وقيادة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن القبض 9 مطلوبين في البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان للخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عمليات الوعد الصادق المرحلة الخامسة الصفحة الثانية من خلال مديرية شرطة البصرة وقيادة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن القبض 9 مطلوبين في البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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