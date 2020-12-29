الإعلام الأمني تعلن القبض 9 مطلوبين في البصرة

2020/12/29 | 18:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن بدء تنفيذ المرحلة الخامسة من عمليات الوعد الصادق في البصرة، فيما أشارت الى القاء القبض 9 مطلوبين.وذكر بيان للخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عمليات الوعد الصادق المرحلة الخامسة الصفحة الثانية من خلال مديرية شرطة البصرة وقيادة …

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