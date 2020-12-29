العاني يتوجه للمغرب في زيارة طارئة

2020/12/29 | 18:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

يوجه نجم فريق كرة القدم بنادي القوة الجوية لؤي العاني، الى المغرب في زيارة طارئة.

وقال العاني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “حالة عائلية طارئة ستجبرني على التوجه الى المغرب خلال الايام المقبلة”.

واوضح بالقول، “والدتي بحالة صحية حرجة ولا استطيع تركها في مثل هذه الظروف”، مبيناً انه “سيعود الى القوة الجوية بعد انتهاء الزيارة”.

يذكر ان التطبيعية غرمت العاني مبلغ اربعة ملايين دينار واوقفته لاربع مباريات بسبب حادثته مع المحترف الكاميروني تالا.



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