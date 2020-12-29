الحكومة العراقية تستكمل الإجراءات مع شركة ’فايزر’ لاستيراد لقاح كورونا

2020/12/29 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفاد المتحدث بإسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، بإكمال الاجراءات مع شركة “فايزر” لاستيراد لقاح كورونا، مؤكداً تصويت مجلس الوزراء على عدد من المشاريع بينها مشروع مجاري الحلة، ومضي وزارة النقل بالتعاقد على بناء باخرتين.وذكر ناظم خلال مؤتمر صحفي،ان “الحكومة الحالية لا تتوخى التصعيد وأنها تعاملت مع التحديات الأمنية […]

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