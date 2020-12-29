2021.. عام انتهاء الحرب في سوريا؟

2020/12/29 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحداث كثيرة شهدتها سوريا في 2020 على المستويات كافة.برنامج "الحكي سوري" يقلّب هذه الأحداث وأبرز الملفات في حلقة خاصة مع نهاية هذا العام.

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