2020/12/29 | 18:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يقول إن انفجار بيروت نتج عن 500 طن من نيترات الأمونيوم قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الثلاثاء، إن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قدر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس بـ500 طن.وعزت السلطات اللبنانية في حينه الانفجار المروع الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، إلى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه وفق ما أعلن دياب حينها، كمية 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية.وأفاد دياب في لقاء مع عدد من الصحفيين في مقر رئاسة الوزراء، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار بيروت..



دياب يكشف فحوى تقرير الـ “FBI” الأميركي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار بيروت.. دياب يكشف فحوى تقرير الـ “FBI” الأميركي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار بيروت.. دياب يكشف فحوى تقرير الـ “FBI” الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).