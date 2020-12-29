صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لحالات الاصابة والشفاء من كورونا

2020/12/29 | 18:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل63 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 42 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية،فضلا عن حالات الشفاء المسجلة.

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