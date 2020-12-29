2020/12/29 | 18:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت السلطات الإماراتية، الثلاثاء، اكتشاف "عدد محدود" من حالات الإصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد في البلاد، لأشخاص قدموا من الخارج، دون تحديد من أين أو عدد الحالات.

وقالت وزارة الصحة في الإحاطة الإعلامية اليومية حول الوضع الوبائي، إنه "في ضوء ظهور الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وبالتزامن مع عمليات التقصي المستمرة من قبل القطاع الصحي، فقد ثبت وجود حالات محدودة في الدولة وردت لنا من الخارج".

وأعربت خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركهوفي، الاثنين، عن قناعتها بأن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد سيستمر.

وذكرت كيركهوفي في تصريحات، اطلع عليها "ناس" (28 كانون الاول 2020)، أن، الحديث يدور حول "عملية طبيعية لا تؤثر بشكل يذكر على الفيروس نفسه لكن ينبغي لنا أن نواصل دراستنا لهذه السلالات، بما في ذلك لمعرفة قدرتها على الانتقال".

وأكدت الخبيرة أن منظمة الصحة العالمية تواصل متابعة الوضع من كثب وتعمل مع علماء عبر العالم يتابعون ظهور السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

كما ذكرت أن لدى المنظمة ذاتها فرق بحث متخصصة في دراسة هذه السلالات، وأن منظمة الصحة ستتلقى نتائج عمل الفرق المذكورة خلال الأيام والأسابيع القادمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة خليجية تسجل إصابات بالسلالة المتحورة من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة خليجية تسجل إصابات بالسلالة المتحورة من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).