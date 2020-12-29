2020/12/29 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- دعا عضو في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إحالة مسؤول ومعاونه إلى لجنة طبية لتقييم حالتهما العقلية نتيجة “تصرفاتهما غير السوية”.وجاء في وثيقة صادرة من النائب عبد الهادي السعداوي وموجهة إلى الكاظمي، حصلت وكالة “المركز الخبري الوطني”،على نسخة منها، أنه “لاحظ من خلال المتابعة الدقيقة وجود اضطرابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



نائب يطالب بإجراء تقييم للحالة العقلية لمسؤول ومعاونه المركز الخبري الوطني.

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