بالصور… حادث سير يودي بحياة ثلاثة من الحشد، والدفاع المدني يخمد حريق وينتشل الجثث

2020/12/29 | 18:57 - المصدر: سفن سكاي

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تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة المثنى من السيطرة وأخماد حادث حريق وانشال ثلاثة جثث متفحمة على الطريق السريع الرابط بن محافظة المثنى والديوانية

الدفاع المدني اشار خلال بيان تلقته 7sky، ان الحريق جاء نتيجة حادث اصطدام عجلة نوع بيك اب عسكرية تابعة إلى الحشد الشعبي وعجلة صالون نوع بيجو ادى الى احتراق العجلتين على الفور .

حيث عملت فرق الدفاع المدني الى اخماد الحريق واخراج الجثث من الحطام ونقلها وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة .



يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة قلة الانتباه والسرعة العالية .

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