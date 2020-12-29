مصرع ثلاثة من عناصر الحشد بحادث سير في المثنى

2020/12/29 | 18:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انتشال جثث ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي لقوا حتفهم جراء حادث سير في محافظة المثنى.

وقالت المديرية، في بيان صحفي إن “فرقها في محافظة المثنى، تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق وانتشال ثلاث جثث متفحمة على الطريق السريع الرابط بين محافظة المثنى والديوانية نتيجة حادث اصطدام عجلة نوع بيك اب عسكرية تابعة إلى الحشد الشعبي وعجلة صالون نوع بيجو ادى الى احتراق العجلتين على الفور”.

وأوضحت المديرية، أن “فرق الدفاع المدني عملت على إخماد الحريق وإخراج الجثث من الحطام ونقلها وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة”، مبينةً أن “سبب الحادث كان نتيجة قلة الانتباه والسرعة العالية”.

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