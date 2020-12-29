الدولار يسجل ارتفاعا جديدا في الاسواق المحلية.. يقترب من السعر الرسمي

2020/12/29 | 19:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سجل الدولار الاميركي، مساء الثلاثاء، ارتفاعا جديدا حيث اقترب من الحاجز الرسمي، وبيعت الورقة من فئة الـ 100 دولار بنحو 145.000 الف دينار.

وقد بلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار اميركي، مساء اليوم، 29 كانون الأول 2020، في بورصة شركات الصرافة ببغداد 144.000 دينارا للبيع للمواطنين، فيما كان سعر الشراء 1425 دينارا.

كما وبلغ سعر البيع في ديالى 1440 دينارا فيما بلغ سعر الشراء 1420، وفي اقليم كوردستان وصل سعر البيع الى 1440 دينارا وسعر الشراء الى 1410.

وسجلت مدن جنوب العراق أعلى سعر صرف مساء اليوم بلغ 1450 للبيع و 1420 للشراء.

وشهدت الايام الـ 10 الماضية وجود فرق واضح بين سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية وسعر الصرف الرسمي البالغ 1460 دينار للدولار الواحد، حيث لم يتجاوز سعر الصرف خلال تلك الايام حاجز 1430 دينارا.

ا.ح

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